Cevdet Yılmaz'dan İsrail Güçlerine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Basın Özgürlüğüne Vurgu

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği şiddet eylemleri sırasında, TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı lanetliyorum. Uluslararası toplumu bu tür zorbalıkları ve katliamları görmezden gelmemeye, gazetecilerin özgürlüğünü korumaya davet ediyorum."

TRT Ailesine Geçmiş Olsun

Saldırıda yaralanan TRT kameramanı için acil şifalar dileyen Yılmaz, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.