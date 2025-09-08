Cevdet Yılmaz'dan İzmir Balçova'daki Şehit Polisler İçin Taziye Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan İzmir Balçova'daki şehit polisler için taziye
Yılmaz'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."