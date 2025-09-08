Cevdet Yılmaz'dan İzmir Balçova'daki Şehit Polisler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:29
Yılmaz'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

