Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cevdet Yılmaz, 'Kıbrıs Mücahitleri' belgeselinin tanıtımında iki devletli çözüm ve Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurguladı; mücahitlerin direnişi ve Türk dünyasıyla ilişkiler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:59
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu

"Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeselinin tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildiğini ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da hazır bulunduğunu belirtti.

Mücahitlerin mirası

Yılmaz, Kıbrıs Türkü mücahitlerin özgürlük mücadelesinin hafızalarda canlı kaldığını vurguladı. 1950'li yıllardan itibaren artan Rum saldırılarına karşı örgütlenen mücahitlerin, 1963-1964 yıllarındaki zorlu dönemde yetersiz silah ve mühimmata rağmen gösterdiği fedakârlıkla Kıbrıs Türkü'nün direniş sembolü olduklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türkü kadınların kurduğu ikmal ağları, gençlerin taşıdığı haberler ve yaşlıların dualarıyla sağlanan destekle topyekûn bir seferberlik oluştuğunu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Mehmetçik ile omuz omuza mücadele eden mücahitlerin direncinin özgürlüğe kavuşmada belirleyici rol oynadığını ifade etti.

"KKTC'nin Türk dünyasıyla kurduğu ilişkiler, yeni bir safhaya taşınmıştır"

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının bugün Türk dünyasının karar mekanizmalarında daha etkin bir konuma geldiğini, KKTC'nin sanayi, ekonomi ve ticarette yükselen başarı grafiğinin Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu desteklediğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki gözlemci statüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurumsal derinlik kazandırdığını vurguladı.

Yılmaz, Gebele Bildirisi'nde Kıbrıs meselesinin ada gerçekleri temelinde çözümüne ve Kıbrıs Türk halkının haklarına yapılan vurguya dikkat çekti.

Türkiye'nin desteği ve stratejik işbirlikleri

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeş ülkelerle yürütülen temasların savunma, enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında somut işbirliklerine dönüştüğünü, bu adımların Kıbrıs Türk halkının uluslararası etkinliğini artırdığını belirtti.

"Eşit egemenlik temelinde, iki ayrı devletin varlığını esas alan çözüm hedefi, Kıbrıs Türkü'nün iradesiyle uyumlu bir gelecek tasavvuru sunmaktadır. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün, uluslararası toplum tarafından teyit edilmesi için kararlılıkla çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir."

"Kıbrıs Türk Devletinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, Türkiye'nin 'tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini, garantörlük sorumluluğunu sürdüreceğini ve ada üzerindeki barış ile istikrarın teminatı olacağını söyledi. Ayrıca kamu ve özel sektör yatırımlarıyla KKTC'nin güvenli ve refah dolu bir geleceğe taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Belgeselin önemi

Yılmaz, TRT Avaz tarafından hazırlanan eserlerin, özellikle genç Kıbrıs Türklerinin geçmişi anlayarak geleceği inşa etmesinde büyük rol oynayacağını belirtti ve sözlerini "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma, isminden de anlaşılacağı gibi bugün seyirciyle buluşan belgesel, kökü mazide olan ati yaklaşımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gençlerine, çocuklarına bir armağan niteliğindedir." şeklinde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen TRT Avaz'ın "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımlarının tanıtım programına katıldı. Yılmaz, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı...

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi
2
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu
3
TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu
4
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü
5
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Teknopark İstanbul'da Kuruluyor
6
Gazze Ateşkesi Krizi: Smotrich Destek Vermiyor, Herzog Trump'a Nobel Çağrısı
7
Efkan Ala: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşamasının Onaylanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında