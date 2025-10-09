Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu

"Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeselinin tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildiğini ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da hazır bulunduğunu belirtti.

Mücahitlerin mirası

Yılmaz, Kıbrıs Türkü mücahitlerin özgürlük mücadelesinin hafızalarda canlı kaldığını vurguladı. 1950'li yıllardan itibaren artan Rum saldırılarına karşı örgütlenen mücahitlerin, 1963-1964 yıllarındaki zorlu dönemde yetersiz silah ve mühimmata rağmen gösterdiği fedakârlıkla Kıbrıs Türkü'nün direniş sembolü olduklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türkü kadınların kurduğu ikmal ağları, gençlerin taşıdığı haberler ve yaşlıların dualarıyla sağlanan destekle topyekûn bir seferberlik oluştuğunu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Mehmetçik ile omuz omuza mücadele eden mücahitlerin direncinin özgürlüğe kavuşmada belirleyici rol oynadığını ifade etti.

"KKTC'nin Türk dünyasıyla kurduğu ilişkiler, yeni bir safhaya taşınmıştır"

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının bugün Türk dünyasının karar mekanizmalarında daha etkin bir konuma geldiğini, KKTC'nin sanayi, ekonomi ve ticarette yükselen başarı grafiğinin Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu desteklediğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki gözlemci statüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurumsal derinlik kazandırdığını vurguladı.

Yılmaz, Gebele Bildirisi'nde Kıbrıs meselesinin ada gerçekleri temelinde çözümüne ve Kıbrıs Türk halkının haklarına yapılan vurguya dikkat çekti.

Türkiye'nin desteği ve stratejik işbirlikleri

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeş ülkelerle yürütülen temasların savunma, enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında somut işbirliklerine dönüştüğünü, bu adımların Kıbrıs Türk halkının uluslararası etkinliğini artırdığını belirtti.

"Eşit egemenlik temelinde, iki ayrı devletin varlığını esas alan çözüm hedefi, Kıbrıs Türkü'nün iradesiyle uyumlu bir gelecek tasavvuru sunmaktadır. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün, uluslararası toplum tarafından teyit edilmesi için kararlılıkla çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir."

"Kıbrıs Türk Devletinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, Türkiye'nin 'tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini, garantörlük sorumluluğunu sürdüreceğini ve ada üzerindeki barış ile istikrarın teminatı olacağını söyledi. Ayrıca kamu ve özel sektör yatırımlarıyla KKTC'nin güvenli ve refah dolu bir geleceğe taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Belgeselin önemi

Yılmaz, TRT Avaz tarafından hazırlanan eserlerin, özellikle genç Kıbrıs Türklerinin geçmişi anlayarak geleceği inşa etmesinde büyük rol oynayacağını belirtti ve sözlerini "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma, isminden de anlaşılacağı gibi bugün seyirciyle buluşan belgesel, kökü mazide olan ati yaklaşımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gençlerine, çocuklarına bir armağan niteliğindedir." şeklinde tamamladı.

