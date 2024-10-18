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Cevdet Yılmaz'dan Prof. Dr. Fuat Keyman İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Prof. Dr. Keyman'ın vefatı üzerine duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:47
Cevdet Yılmaz'dan Prof. Dr. Fuat Keyman İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşamını kaybeden Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman için taziye mesajı yayımladı.

Üzüntüyle Karşılandı

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bilkent Üniversitesinden doktora hocam Prof. Dr. Fuat Keyman'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendim." diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi.

Başsağlığı Dilekleri

Mesajında Yılmaz, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm akademi camiamıza başsağlığı diliyorum." şeklinde ifadelerle başsağlığı dileklerini iletti.

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