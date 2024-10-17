DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Cevdet Yılmaz'dan Sivas Depremlerine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivas'taki depremlerle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:28
Cevdet Yılmaz'dan Sivas Depremlerine İlişkin Açıklama

Cevdet Yılmaz'dan Sivas'taki Depremler Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivas'ta meydana gelen depremlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremlerden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.

Tarama Faaliyetleri Devam Ediyor

Çeşitli kurumların, özellikle AFAD’ın, afet sonrası saha tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirten Yılmaz, "İlgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti
2
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
3
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
4
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
5
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
6
Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada
7
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti