Cevdet Yılmaz'dan Sivas Depremlerine İlişkin Açıklama

Cevdet Yılmaz'dan Sivas'taki Depremler Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivas'ta meydana gelen depremlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremlerden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.

Tarama Faaliyetleri Devam Ediyor

Çeşitli kurumların, özellikle AFAD’ın, afet sonrası saha tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirten Yılmaz, "İlgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," diyerek sözlerini tamamladı.