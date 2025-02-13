Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a Sert Tepki: 'Vesayet Dönemi Kapanmıştır!'

Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'a Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yılmaz, "Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin Değeri ve Sivil Toplum

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasilerde sivil toplum örgütlerinin fikirlerini ifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ancak, farklı siyasi görüşleri olan sivil toplum örgütlerinin, siyasi parti üslubuyla açıklama yapmasının yersiz ve yapıcı olmaktan uzak bir tutum olduğunu belirtti.

TÜSİAD'ın Olumsuz Diline Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TÜSİAD toplantısında sergilenen olumsuz dil ve yaklaşım için, "Bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir. Sürekli bir şekilde topluma karamsarlık yaymakla olumlu bir gelecek inşa edilemez." şeklinde konuştu.

İş Dünyasından Beklentiler

Yılmaz ayrıca, iş insanlarından katma değeri yüksek ve teknolojik seviyesi gelişmiş bir ekonomi oluşturmaları için sorumluluk almalarını beklediklerini ifade etti. Büyük sermaye gruplarının kendi şirketlerindeki ayrımcı uygulamalar ve farklı fikirlere yönelik tutumları sorgulamaları gerektiğine dikkat çekti.

Geçmişten Ders Alınmalı

Yılmaz, "Demokrasi ve hukuk üzerine düşünen büyük sermaye gruplarının geçmiş sicillerine yönelik özeleştiri yapmaları sosyal fayda üretir. İş dünyasından beklenen yapıcı öneriler ve geleceğe yönelik umut veren mesajlardır." dedi.

Sonuç

Tarihimizin en büyük afetinin yaralarının sarıldığı ve ekonomimizin temellerinin sağlamlaştırıldığı bir dönemde, iş dünyasının daha yapıcı bir dil kullanması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet döneminin kapandığını bir kez daha tekrar etti.