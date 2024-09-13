Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu Bölgesinin Güçlenmesine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yaptığı konuşmada bölgenin huzur ve güven ortamıyla güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:30
Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu Bölgesinin Güçlenmesine Dikkat Çekti

Cevdet Yılmaz Bingöl'de Açılış Töreni Düzenledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Terörün ortadan kalkması, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu-Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda," ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Projeler

Tören, toplam değeri 420 milyon lira olan 8 yeni yatırımın açılışıyla gündeme geldi. Açılışı yapılan projeler arasında Solhan Hükümet Konağı, emniyet müdürlüğü, aile sağlığı merkezi ve 112 çağrı merkezi gibi önemli yapılar yer alıyor. Yılmaz, yatırımların tümünün deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığını belirtti.

Güvenli ve Huzurlu Yaşam

Yılmaz, halkın huzurlu bir yaşam sürmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Bu projelerle yalnızca altyapıyı güçlendirmedik, aynı zamanda güvenli yaşam alanları oluşturduk. Yeni emniyet müdürlüğü ile güvenlik artacak," dedi.

Enerji İhtiyaçları ve Doğa Dostu Projeler

Solhan Belediyesi'nin çevre dostu güneş enerjisi sistemi projesinin de altını çizen Yılmaz, bu tür projelerin belediyeye ek gelir sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, başka bir güneş enerji projelerinin daha büyük çaplı olduğunu vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Yılmaz, terörle mücadelede gösterilen kararlılığı yineleyerek, "Terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Huzur ve güven ortamı sağlandıkça bölge kalkınacak," açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adaletsizliklere Dikkat

Bingöl'deki konuşmasında, Gazze bölgesindeki saldırılara da değinen Yılmaz, uluslararası topluluğun sessizliğine tepki göstererek, "Birlik içinde olmalıyız. Haksızlıklara karşı duracağız," ifadelerini kullandı. Yılmaz, Didim ilçesinde şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze namazına da katılacağını duyurdu.

Tören, açılışı yapılan projelerin hatırlatılmasıyla sona erdi ve katılımcılar arasında yerel yöneticiler, milletvekilleri ve vatandaşlar da bulunuyordu.

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