Cevdet Yılmaz, EBRD Yöneticileriyle Ekonomik Görüşmeler Yaptı

Cevdet Yılmaz, EBRD ile Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşan Yılmaz, toplantının Türkiye ekonomisi, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve küresel gelişmelere dair verimli geçtiğini ifade etti.

İş Birliğinin Önemi

Yılmaz, görüşmede EBRD'nin Türkiye’ye sağladığı 20 milyar Euro'dan fazla finansmana dikkat çekerek, "EBRD, ülkemiz için her zaman değerli bir kalkınma ortağı olmuştur. İşbirliğimizin uyumlu olmasından da memnuniyet duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Yılmaz, deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan EBRD ile işbirliğinin, yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektörlere yönelik yatırımlar ile kadınlar ve gençlere yönelik projelerin finansman alanlarında artarak süreceğini umut etti. EBRD heyetine katkılarından dolayı teşekkür etti.