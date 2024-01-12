Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında emekli aylıklarını dengeye taşıyacaklarını vurguladı. Yılmaz, "En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Emekli aylıklarıyla ilgili sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasal bir düzenleme yaparak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin aylıklarını dengeleyeceklerini söyledi. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için bir çözüm aradıklarını belirten Yılmaz, bu konunun yakında Kabine'de gündeme geleceğini ifade etti. Yılmaz, emeklilerin yanında olduklarını vurguladı.
KİRA ARTIŞLARINDAKİ 25 SINIRI
Öte yandan Yılmaz kendisine sorulan kira artışlarındaki 25 sınırı ile ilgili de soruları da yanıtladı. Yılmaz konuya ilişkin, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" şeklinde yanıt verdi.
ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Enflasyonun oranının düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Cevdet Yılmaz, önceliğin makro istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelenin koordineli ve çok yönlü olarak devam ettiğinin altını çizen Yılmaz sürecin devam edeceğinin sinyallerini verdi.