Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız

Emekli aylıklarıyla ilgili sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasal bir düzenleme yaparak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin aylıklarını dengeleyeceklerini söyledi. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için bir çözüm aradıklarını belirten Yılmaz, bu konunun yakında Kabine'de gündeme geleceğini ifade etti. Yılmaz, emeklilerin yanında olduklarını vurguladı.

KİRA ARTIŞLARINDAKİ 25 SINIRI

Öte yandan Yılmaz kendisine sorulan kira artışlarındaki 25 sınırı ile ilgili de soruları da yanıtladı. Yılmaz konuya ilişkin, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" şeklinde yanıt verdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Enflasyonun oranının düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Cevdet Yılmaz, önceliğin makro istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelenin koordineli ve çok yönlü olarak devam ettiğinin altını çizen Yılmaz sürecin devam edeceğinin sinyallerini verdi.