Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında emekli aylıklarını dengeye taşıyacaklarını vurguladı. Yılmaz, "En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Yayın Tarihi:

Emekli aylıklarıyla ilgili sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasal bir düzenleme yaparak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin aylıklarını dengeleyeceklerini söyledi. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için bir çözüm aradıklarını belirten Yılmaz, bu konunun yakında Kabine'de gündeme geleceğini ifade etti. Yılmaz, emeklilerin yanında olduklarını vurguladı.

KİRA ARTIŞLARINDAKİ 25 SINIRI

Öte yandan Yılmaz kendisine sorulan kira artışlarındaki 25 sınırı ile ilgili de soruları da yanıtladı. Yılmaz konuya ilişkin, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" şeklinde yanıt verdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Enflasyonun oranının düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Cevdet Yılmaz, önceliğin makro istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelenin koordineli ve çok yönlü olarak devam ettiğinin altını çizen Yılmaz sürecin devam edeceğinin sinyallerini verdi. 

Öne Çıkanlar
TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor
İkinci el araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! O modellerde tam yüzde 20'lik indirim başladı İkinci el araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! O modellerde tam yüzde 20'lik indirim başladı
Dikkat Çin Kestanesi zehirliyor! Yerli kestane ile farkı nasıl ayırt edilir? Dikkat Çin Kestanesi zehirliyor! Yerli kestane ile farkı nasıl ayırt edilir?
Çok Okunanlar
Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi! Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi! Mengene Operasyonu ile 18 Şüpheli Gözaltında Mengene Operasyonu ile 18 Şüpheli Gözaltında İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında şok gelişme: Tutuklama kararı kaldırıldı Bakan Özhaseki'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı Bakan Özhaseki'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi