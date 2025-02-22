Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüş Trendine Girdi, Hedef 20'li Rakamlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yaptığı konuşmada enflasyon hedefleri ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:21
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüş Trendine Girdi, Hedef 20'li Rakamlar

Cevdet Yılmaz Bingöl'de Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında gerçekleştirdiği konuşmada, enflasyonla ilgili güncel durumu ve gelecek hedeflerini paylaştı. Yılmaz, "Enflasyon mayısta en yükseğe çıkmıştı, 75'ler civarı. Yılı 44 ile bitirdik. İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz" dedi.

İki Temel Öncelik: Üretim ve Sosyal Refah

Yılmaz, önümüzdeki dönemdeki temel önceliklerinin reel ekonomiyi ve üretimi desteklemek ile sosyal refahı artırıcı çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bingöl'ün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu belirterek, milletin nabzını tutmanın önemine dikkat çekti.

Muhalefete Yükleniyor

Cevdet Yılmaz, muhalefet partileri için eleştirilerde bulunarak, "Muhalefet kendi içlerinde şimdiden daha seçim yok ortada, aday olma peşinde. Uzun vadeli bir politika duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İstikrarı

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne de değinen Yılmaz, partinin istikrar içinde değişen bir yapıda olduğunu belirterek, "Bundan da gurur duyuyoruz" dedi. Yılmaz, önümüzdeki kongrenin yenilenme ve tazelenme fırsatı sunacağını söyledi.

Deprem Bilançosu ve Yenileme Çalışmaları

Bingöl ziyaretinin bir diğer önemli noktası da depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalar oldu. Yılmaz, "2025'in sonunda depremin yükünü bitiriyoruz. Bu yıl 3 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık" dedi. Alt ve üst yapıyla depremin yaralarını sarmaya yönelik çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Güç Birliği ve Terörle Mücadele

Cevdet Yılmaz, terörün ortadan kalkmasının yatırım ortamını iyileştireceğini belirterek, terörsüz bir Türkiye hedefinin önemini vurguladı. "Birlikte sarılmak ve kenetlenmek zorundayız" diyen Yılmaz, toplumsal güç birliğine olan ihtiyaç için çağrıda bulundu.

Ziyarette, AK Parti Bingöl milletvekilleri ile yerel yöneticiler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

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