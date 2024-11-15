Cevdet Yılmaz: Federal Çözüm Tükenmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Lefkoşa'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Yılmaz, "Federal çözüm artık tükenmiştir. Uluslararası toplum da artık bunu görmelidir. Adanın eşit sahibi olan Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi elzemdir" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen KKTC'de bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkıyla sevincimiz, neşemiz ve tasamız birdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayramı bizim bayramımızdır" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türkünün Refahı İçin Çalışmalar Sürüyor

KKTC'nin ulaşım altyapısının modernizasyonu konusunda attıkları adımları anlatan Yılmaz, "Cumhuriyet Meclisi ve Cumhuriyet Parkı ulaşım yollarının yapım işi bu yıl tamamlandı. Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun ikinci etabını 2025'e kadar tamamlayarak trafiği rahatlatacağız" dedi.

Yılmaz, Anadolu'dan gelen su projesinin başarıyla yürütüldüğünü ve içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Ayrıca, sulama projelerine ağırlık verileceğini söyledi.

Eğitim ve Enerji Alanında Önemli Adımlar

Eğitim altyapısında iyileştirmeler ve yükseköğrenim alanında barınma sorununa yönelik çözümler üretildiğini belirten Yılmaz, "Okulların bakım ve donanım ihtiyaçları için 227 milyon lira kaynak tahsis edildi" dedi.

Elektrik arzı konusunda yaşanan sıkıntıları önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz, alternatif enerji projelerine de dikkat çekti. Yılmaz, "Adanın Avrupa Birliği'nin enterkonnekte sistemine bağlanması en rasyonel çözümdür" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Meselesinde Çözüm Arayışı

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs meselesindeki çözüm eksenli siyasetlerini vurgulayarak, iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğuna dikkat çekti. "Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu vurguluyoruz. Federal çözüm artık tükenmiştir. Uluslararası toplum da artık bunu görmelidir" dedi.

Yılmaz, KKTC'nin dünya ekonomisiyle bütünleşme çabalarını sürdüreceklerini ve Türkiye'nin her daim KKTC’nin yanında yer alacağını belirterek, "Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve refahının muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarımızın hassasiyetiyle hareket edeceğiz" dedi.

Basın toplantısında, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı KKTC'li bakanlar da yer aldı.

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KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.