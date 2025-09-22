Cevdet Yılmaz: Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanımasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını; kararın işgali sona erdirip iki devletli çözüme katkı sunmasını diledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Fransa'nın Kararına İlişkin Açıklama

Yılmaz'dan tepki ve umut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin değerlendirmesinde kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni tanıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz."

Yılmaz'ın açıklaması, bölgedeki insani durum ve uluslararası tepkilerin diplomatik kararlar üzerindeki etkisine dikkat çekerken, iki devletli çözüm umudunu gündemde tutmayı amaçlıyor.

