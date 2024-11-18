Cevdet Yılmaz: Gelecek Yıldan İtibaren Enflasyondan Daha Az Konuşacağız

Cevdet Yılmaz AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programının etkilerini vermeye başladığını belirtti. Yılmaz, "Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız, inşallah. Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın" diye ifade etti.

Denizli Ziyareti ve Yerel Çalışmalar

Denizli programı çerçevesinde Valilik ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentteki çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile İl Başkanı Yücel Güngör’ün de hazır bulunduğu ziyaretin ardından Yılmaz, partililere seslendi.

Teşkilatın Rolü ve AK Parti'nin Gücü

Yılmaz, teşkilatın toplum içindeki rolünü vurgulayarak, "Tüm topluma kılcal damarlar gibi yayılan teşkilat, toplumun nabzını tuttuğunu, taleplerini dinleyerek partiye ilettiğini aktardı. Bu milletin ana damarı AK Parti'dir ve Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Büyük Kongre ve Türkiye Yüzyılı

Büyük kongrenin Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Yılmaz, "Yeni dönemde, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin gelecek perspektifini ortaya koyan büyük bir fırsat olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte bu AK kadroların hem Türkiye hem dünyaya söyleyeceği birçok söz o kongrede ifade edilmiş olacak" dedi. Ayrıca partinin kendini yenileyerek dinamik bir yapıda yoluna devam edeceğini vurguladı.

Ekonomik Mücadele ve Gelecek Vizyonu

Yılmaz, dünya genelindeki zorluklar ve iç meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadelede önemli gelişmelere dikkat çekerken, "Birçok risk göstergesini aşağıya düşürdük. Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Artık enflasyonda bir düşüş süreci var. 4 ay önce yüzde 75,5 olan enflasyon, en son 48,5'lara kadar düştü. Önümüzdeki sene daha düşük seviyelere gideceğiz" dedi.

Son olarak Yılmaz, kalıcı sosyal refah oluşturma amacını ve "Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız" ilkesini vurgulayarak, geleceğe dair sağlıklı politikalar geliştirmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli Pamukkale Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli Pamukkale Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.