Cevdet Yılmaz: "İlerleme İnsani Değerle Ölçülür" — Türkçenin İmlası Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda Türkçenin geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuştu. Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlendi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dil konusuna büyük önem verdiğini belirterek, katılımcıların 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı da kutladı ve dilin düşüncenin sınırlarını ve derinliğini belirleyen, geçmişle bugünü birleştiren bir etken olduğunu vurguladı.

"Dildeki bozulma aynı zamanda geçmişle ilişkinizin bozulması, tarihi birikiminizin bugüne güçlü bir şekilde yansımaması anlamına geliyor. Dilin içinde bir ruh var. Diller mekanik hadiseler değil, aynı zamanda içinde bir dünya görüşü barındırıyor. Onu koruyamadığınız zaman başkalarının dünyaya baktığı gibi bakmak durumunda kalıyorsunuz. Buna da kültür emperyalizmi diyorlar."

Yılmaz, sempozyumun Türkçenin köklü mirasını hatırlattığını, ortak iradeyi pekiştirdiğini ve geleceğe daha güçlü bir Türkçe bırakma kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Yazılı örnekleri yüzyıllar öncesine dayanan Türkçenin dünyanın en kadim dillerinden biri olduğuna dikkat çekti.

"Tarihi derinliği ve coğrafi genişliğiyle Türkçe bir yandan zengin bir söz varlığı ve ifade kabiliyetine erişmiş, diğer yandansa yazı dilinde doğal dönüşümler geçirmiştir. İmla, dil bayrağımız Türkçemizin anlaşılabilirliğini, birliğini ve kültürel hafızasını koruyan temel unsurdur."

Yılmaz, Türk Dil Kurumu, üniversiteler, edebiyat fakülteleri ve sivil toplum kuruluşlarının imla konusuna eğilmesi gerektiğini belirterek, dilin yaşayan bir varlık olduğunu ve değişime açık olduğunu anlattı.

"Bunların da çok iyi analiz edilmesi lazım. Sadece yabancı veya uluslararası birtakım yazılım sistemlerinin değil, Türkçemizin de bu dijital ortama uyumunu güçlendirici çalışmaların yapılmasında büyük fayda olduğuna inanıyorum. Türkçe, medeniyet dili, geçmişimizi barındıran bir dil ama aynı zamanda geleceğimiz. İyi ve sağlam bir şekilde geliştirdiğimizde, yeni teknolojilerle, medyalarla buluşturduğumuzda gelecek açısından da son derece etkili bir rol oynayacaktır."

Yılmaz, sosyal medya ve dijital iletişimde ortaya çıkan emoji ve kısaltmalar gibi yeni ifade biçimlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini, ilgili kurumların bir araya gelerek dijital çağın gereklerini ve medeniyet değerlerini dikkate alan yeni bir imla kılavuzu hazırlama ihtiyacını tartışması gerektiğini söyledi.

"Bu alanda çok sıkıntılı bir tablo olduğunu görüyoruz. Elbette ön safta olan insanlara da büyük görev düşüyor. Televizyondaki spikerlerden gazetedeki köşe yazarları ve edebiyat yazarlarına varıncaya kadar fiilen dili kullanan, geliştiren, ifadeyi ortaya koyan insanlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum."

Yılmaz, dil gelişiminin öz güveni ve medeniyet bilincini güçlendirdiğini ifade ederek uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef dünyada adaletli bir ortam olduğunu ifade edemeyiz. Gazze'de yaşananlar bize bunu en güzel şekilde gösteriyor. Gazze'de yaşananlar, adalet kavramının içini boşaltıyor. Uluslararası hukukun, insani tüm değerlerin ayaklar altına alındığı bir görüntüyü hep birlikte izliyoruz. Bu görüntüler teknolojik ve ekonomik olarak en kalkınmış dediğimiz toplumların olduğu ortamda gerçekleşti. Demek ki mesele sadece teknik bir ilerleme, gelişmeyle hallolmuyor. Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olabilirsiniz, en yüksek teknolojilerini üretebilirsiniz ama hiçbir insani değeri dikkate almadan katliamlar, zulümler işliyorsanız o sağladığınız ilerlemenin hiçbir anlamı da yoktur. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak şuna inanıyoruz, hem bu alanlarda ilerleyeceğiz hem de adaleti, ahlakı, erdemi, merhameti, hukuku yücelteceğiz. Mehmet Akif'in bahsettiği o 'tek kişi kalmış canavar' şeklinde bir medeniyet değil, gerçek anlamda bir medeniyeti inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çabanın içinde de dil önemli bir unsur olarak yerini alacaktır."

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, bazı fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kapanış konuşmalarının ardından rektörler Zülfikar ve Sunar ile Ekrem Erdem, günün anısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a hediye takdim etti. Sempozyum, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.