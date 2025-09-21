Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı

Yılmaz'dan tanıma kararına destek ve uluslararası hukuk çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır."

Yılmaz, açıklamasında bölgesel ve küresel barış için, "İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili şekilde cevap verilmesinin şart olduğunu" vurguladı.

Ayrıca Yılmaz, Türkiye'nin tutumunu şu sözlerle özetledi:

"Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir."