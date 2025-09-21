Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı

Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını 'tarihin doğru tarafı' olarak değerlendirip uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:31
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı

Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı

Yılmaz'dan tanıma kararına destek ve uluslararası hukuk çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır."

Yılmaz, açıklamasında bölgesel ve küresel barış için, "İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili şekilde cevap verilmesinin şart olduğunu" vurguladı.

Ayrıca Yılmaz, Türkiye'nin tutumunu şu sözlerle özetledi:

"Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir."

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek
2
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi
4
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı
5
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor
6
Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"
7
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü