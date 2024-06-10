Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı azalıyor, istihdam artıyor

Cevdet Yılmaz: Programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin işsizlik oranındaki düşüşü ve istihdamdaki artışı vurguladı.



Yılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Nisan ayı işsizlik verisi yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Nisan ayına göre 1,5 puan azalmıştır.

2024 yılı nisan ayında istihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Genç ve kadın istihdamı, önemle takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir.

"Sürdürülebilir ve Kaliteli Büyüme Yolunda"

Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle işgücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz."