Cevdet Yılmaz İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK'larıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada "İç cephemizi güçlendireceğiz, kendi içimizdeki meseleleri kendimiz halledeceğiz" sözlerine vurgu yaptı.

Kapsayıcı kalkınma anlayışı

Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ancak ekonomiyi büyütme, ihracat, turizm ve istihdamı artırma çabalarının sürdüğünü belirtti. Kapsayıcı kalkınma vurgusu yapan Yılmaz, "81 vilayetimizin tamamının, kadınıyla, erkeğiyle tüm toplumun" katkısıyla gerçekleşecek bir büyüme hedeflediklerini ifade etti ve 86 milyonluk topluma birlik çağrısı yaptı.

Türkiye Yüzyılı ve iç cephe

Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda artık ülkemizi tarihteki konumuna yakışır bir şekilde... çok daha etkili bir güç haline getirmek için uğraşıyoruz" dedi. Yılmaz, uluslararası aktörlerin etnik, mezhep ve ideolojiler üzerinden bölgeye müdahale ettiğini söyleyerek, bu oyunları boşa çıkarmak için birlik, beraberlik ve iç cephe çağrısını yineledi.

Bölgesel işbirliği ve projeler

Yılmaz, bölgesel dinamiklerin kalkınma için önemine işaret ederek Irak ve Suriye ile artan ticaret, Zengezur Koridoru gibi projeler sayesinde Doğu Anadolu ve Türk dünyasıyla güçlü bağlar kurulacağını ifade etti. "Komşularınızla birlikte, coğrafyanızla birlikte yükselirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ve demokrasi

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına değinen Yılmaz, komisyonun önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve hedefin terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmak olduğunu söyledi. Terörün kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı olduğunu belirten Yılmaz, "Herkes için 86 milyon için demokrasimiz daha güçlü bir hale gelecek" dedi ve terörün ortadan kalkmasıyla Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyeceğini öngördü.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlesi

Gelecek dönemde kentsel dönüşüm ve sosyal konut hamlelerinin yeni bir ivme kazanacağını söyleyen Yılmaz, bu adımlarla metropollerdeki kira sorunlarının hafifleyeceğine ve daha düşük maliyetli konutların erişilebilirliğinin artacağına dikkat çekti.

Yerel ziyaretler

Program öncesinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile esnaf ziyaretinde bulunan Yılmaz, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti ve Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

