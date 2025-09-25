Cevdet Yılmaz İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK'larıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK temsilcileriyle görüşüp 'İç cephemizi güçlendireceğiz' diyerek kapsayıcı kalkınma, terörle mücadele ve sosyal konut hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:37
Cevdet Yılmaz İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK'larıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da Doğu-Güneydoğu STK temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada "İç cephemizi güçlendireceğiz, kendi içimizdeki meseleleri kendimiz halledeceğiz" sözlerine vurgu yaptı.

Kapsayıcı kalkınma anlayışı

Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ancak ekonomiyi büyütme, ihracat, turizm ve istihdamı artırma çabalarının sürdüğünü belirtti. Kapsayıcı kalkınma vurgusu yapan Yılmaz, "81 vilayetimizin tamamının, kadınıyla, erkeğiyle tüm toplumun" katkısıyla gerçekleşecek bir büyüme hedeflediklerini ifade etti ve 86 milyonluk topluma birlik çağrısı yaptı.

Türkiye Yüzyılı ve iç cephe

Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda artık ülkemizi tarihteki konumuna yakışır bir şekilde... çok daha etkili bir güç haline getirmek için uğraşıyoruz" dedi. Yılmaz, uluslararası aktörlerin etnik, mezhep ve ideolojiler üzerinden bölgeye müdahale ettiğini söyleyerek, bu oyunları boşa çıkarmak için birlik, beraberlik ve iç cephe çağrısını yineledi.

Bölgesel işbirliği ve projeler

Yılmaz, bölgesel dinamiklerin kalkınma için önemine işaret ederek Irak ve Suriye ile artan ticaret, Zengezur Koridoru gibi projeler sayesinde Doğu Anadolu ve Türk dünyasıyla güçlü bağlar kurulacağını ifade etti. "Komşularınızla birlikte, coğrafyanızla birlikte yükselirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ve demokrasi

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına değinen Yılmaz, komisyonun önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve hedefin terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmak olduğunu söyledi. Terörün kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı olduğunu belirten Yılmaz, "Herkes için 86 milyon için demokrasimiz daha güçlü bir hale gelecek" dedi ve terörün ortadan kalkmasıyla Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyeceğini öngördü.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlesi

Gelecek dönemde kentsel dönüşüm ve sosyal konut hamlelerinin yeni bir ivme kazanacağını söyleyen Yılmaz, bu adımlarla metropollerdeki kira sorunlarının hafifleyeceğine ve daha düşük maliyetli konutların erişilebilirliğinin artacağına dikkat çekti.

Yerel ziyaretler

Program öncesinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile esnaf ziyaretinde bulunan Yılmaz, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti ve Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Bahçelievler Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.
7
Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Yüzerek Yakaladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim