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Cevdet Yılmaz İzmir'de Siber Güvenlik ve Çevre Sorunları Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de siber güvenlik ve körfez kirliliği konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:30
Cevdet Yılmaz İzmir'de Siber Güvenlik ve Çevre Sorunları Üzerine Konuştu

Cevdet Yılmaz İzmir'de Siber Güvenlik Planlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Siber Güvenlikte Yeni Yapılanma

Yılmaz, siber güvenlik alanındaki kurumsal yapılanma hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Siber Güvenlik Başkanlığı fikrimiz var. Onu olgunlaştırmış durumdayız ve bu sonbaharda Meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz," diye ekledi.

İzmir'in Ekonomik Rolü

İzmir'in ekonomik kalkınma açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu tür buluşmalarla halkla birlikte olmaya devam edeceklerini ifade etti. "Siyasi anlayışımız, seçimler arasında değil, sürekli olarak vatandaşımızla buluşmak üzerine kurulu," dedi.

Uluslararası Konulara Dair Kınama

Yılmaz ayrıca, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayarak, "Filistin'in haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz. Barış, istikrar ve insani değerlere her zaman sahip çıkıyoruz," ifadesini kullandı.

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin çözümüne yönelik çalışmaların önemine değinen Yılmaz, kirliliğin giderek ciddi bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. "Bu konuda kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla alanında uzman isimlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturacağız," diyerek sürecin farklı boyutları için de çalışmaların yapılacağını söyledi.

Yılmaz, "Arıtılmadan körfeze akan atık suların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Kirliliğin azaltılması için özel sektör, yerel yönetimler ve merkezi idarenin iş birliği yapması şart," diyerek İzmir'in gereksinimlerine dikkat çeken bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti'li milletvekilleri ve il teşkilatı ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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