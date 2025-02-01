Cevdet Yılmaz Kafkas Üniversitesi'nde Barış ve Kalkınma Vurgusu Yaptı

Yılmaz, Kafkasya'da Barış ve Ekonomik Kazançlar Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kafkas Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yeni hizmet binalarının toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kafkasya'da barış arzusunu dile getirerek, "Biz ülke olarak diğer tüm bölgelerde olduğu gibi Kafkasya'da da barışı istiyoruz. İnşallah uzun süredir yaşanıp sona erdirilen işgalden sonra, Karabağ'ın kurtuluşundan sonra bir ileri hamle de bu barış olacaktır diye yürekten inanıyorum," dedi.

Yeni Yatırımlar ve Eğitim Vizyonu

Yılmaz, Kafkas Üniversitesi'ne yapılan toplam yaklaşık 1 milyar lira değerindeki yeni yatırımların açılışının gerçekleştiğini açıkladı. Yeni Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın açılışını kutlamak için üniversitede olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, nitelikli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme konularında güçlü adımlar atıldığını ifade etti. Türkiye'nin üniversite sayısının geçmişteki sınırlı imkanlardan 76'dan 208'e çıktığını vurgulayan Yılmaz, her köşeye yayılan üniversitelerin, bilimsel çalışmaların önünü açtığını kaydetti.

Kars'ın Stratejik Önemi ve Kafkasya’da Barış Bağlamında Mesajlar

Kars'ın tarihsel ve stratejik önemine de değinen Yılmaz, "Bugün de stratejik konumuyla Türkiye'nin Avrasya'ya açılan kapılarından biri olma özelliğini sürdüren bir şehir. Türk'ü, Kürt'ü, Terekeme'si, Azeri'si ile birlik ve kardeşlik var," ifadelerini kullandı. Kafkasya'daki uluslararası güçlerin olumsuz etkilerinin olmaması gerektiğini belirten Yılmaz, bu bölgedeki toplumların barışı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Kalkınma Stratejileri ve Turizm Vurgusu

Yılmaz, Kars'ın hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktararak, üreticilerin daha katma değerli ürünler elde etmesi için yeni teknolojilere yönelmeleri gerektiğini ifade etti. Turizmin de gelişmekte olduğunu ve bunun Kars'ın marka şehir olmasına katkı sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu tarihin ve kültürel zenginliğin yanı sıra, 'Doğu Ekspresi' gibi projelerin büyük katkıları oldu," dedi.

Yılmaz, Kafkas Üniversitesi'nin veternirlik, tarım ve hayvancılık alanındaki projelerini takdirle izlediklerini belirterek, bu yatırımların bölge ekonomisine katkıda bulunacağını ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine yön vereceğini söyledi.

Toplantının ardından, protokol üyeleriyle birlikte üniversitenin yeni hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.