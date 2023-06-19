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Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşme sonrası Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, KKTC ziyareti sırasında konvoya eşlik eden ve geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Namık Özkan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşme sonrası Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, KKTC ziyareti sırasında konvoya eşlik eden ve geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Namık Özkan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ın hakkaniyet mücadelesi ile kalkınma yönünde işbirliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına dair son gelişmeleri ve sonraki dönemde fikir birliğiyle atılacak adımları ele aldıklarını kaydetti.

Yılmaz, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğünün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde olması kapsamında, Kıbrıs Türkü için yapılacak her bir çalışmanın, görev ve sorumlulukları arasında artık apayrı bir yeri olduğunu dile getirerek, Türkiye ve KKTC işbirliğinin, geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu ve kardeşlik bağlarından beslendiğini ifade etti.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle yaşanan acılara da yine KKTC ile birlikte ortak olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: 'Deprem bölgesinden buraya akrabalarının yanına gelen depremzede vatandaşlarımıza dayanışma ruhuyla kapılarını açan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Ağırlıklı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde gerekli destekleri sağlamayı sürdüreceğiz.'

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