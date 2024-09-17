Cevdet Yılmaz, Kütahya'da AK Parti'nin Değişim Sürecini Vurguladı

Cevdet Yılmaz Kütahya'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir." dedi.

Halkın Sesine Kulak Vermek

Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında düzenlenen basın toplantısında, milletvekilleriyle Kütahya'nın çeşitli bölgelerinde halkın sorunlarını dinleyerek saha çalışmalarında bulunduklarını belirtti. "AK Parti, seçim dönemlerinde değil, her daim halkın yanında olan bir partidir," diyerek halkla olan bağlarını vurguladı.

Milletin Değerleri, Bizim Değerlerimiz

Yılmaz, AK Parti'nin milletin kurduğu bir siyasi oluşum olduğunu ifade ederek, "Milletimizin değerleri, bizim değerlerimizdir. Sorunları da bizim sorunlarımızdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kongre Süreci ve Hedefler

Delege seçimlerinin başladığını hatırlatan Yılmaz, AK Parti'nin kongre sürecinin bir fırsat olduğunu kaydetti. "Bu süreçte yenilenerek, tazelenerek geleceğe yürüyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Anması

Yılmaz, 17 Eylül'ün Adnan Menderes'in ve diğer yol arkadaşlarının idam edilmesinin 63. yılı olduğuna dikkat çekerek, Kütahya'nın Menderes için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Akşam düzenlenecek Adnan Menderes anma programına katılacağını duyurdu.

Kütahya'nın Ekonomik Potansiyeli

Cevdet Yılmaz, Kütahya'nın sanayi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kütahya, Türkiye'nin sanayi potansiyeli en yüksek illerinden biri. Yüzde 40'lık katma değer oranına sahibiz," diye konuştu.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Yılmaz, Kütahya'nın refahı için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bütün coğrafyalarımızla güçlü bir milletiz. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." şeklinde mesaj verdi.

Toplantı öncesinde, Yılmaz, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği kentte, AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.