Cevdet Yılmaz, Meclis'te Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantılarını Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, Meclis'te Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği programda, bölgedeki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Giresun Programı ve Ekonomik Değerlendirmeler

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündeminin önemli olduğuna değinen Yılmaz, "Bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip istişareler yapıyoruz." dedi.

Giresun'daki programın, ekonomi politikalarını değerlendirme fırsatı sunacağını belirten Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." diye ekledi.

Emekli Bayram İkramiyeleri Üzerine

Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise genel ekonomi politikalarının konuşulacağını belirtti. Toplantının bölgesel kalkınma amaçlı olacağını söyleyerek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.