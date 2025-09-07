DOLAR
Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program (2026-2028) Yarın Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı yarın saat 09.00'da açıklayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'yi yarın açıklayacak

Basın toplantısı yarın saat 09.00'da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 09.00'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla OVP'yi açıklayacaklarını belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerlecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

Yarınki açıklamayla, OVP'nin üç yıllık yol haritası ile bütçe ve reform önceliklerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Basın toplantısına ilişkin ayrıntılar, cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından takip edilecek.

