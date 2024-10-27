Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cevdet Yılmaz'ın Şanlıurfa Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da önemli ziyaretlerde bulundu. İlk durak olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, burada Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelerek kentte yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi

Valilik ziyaretinin ardından Balıklıgöl Yerleşkesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, hem sohbet etti hem de geleneksel olarak balıklara yem attı.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Yılmaz, ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu. Bu ziyaretlerinde TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri de kendisine eşlik etti. Milletvekilleri; Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu şeklinde sıralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.