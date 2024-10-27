DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.191,36 -0,63%

Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da Valilik ve Balıklıgöl ziyaretlerinde bulundu, halkla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:18
Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cevdet Yılmaz'ın Şanlıurfa Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da önemli ziyaretlerde bulundu. İlk durak olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, burada Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelerek kentte yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi

Valilik ziyaretinin ardından Balıklıgöl Yerleşkesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, hem sohbet etti hem de geleneksel olarak balıklara yem attı.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Yılmaz, ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu. Bu ziyaretlerinde TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri de kendisine eşlik etti. Milletvekilleri; Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu şeklinde sıralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları kapsamında Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
2
Ekonomi Vizyonu ve Uluslararası Sorunlar: Efkan Ala'nın Mesajları
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Teröre Karşı Sert Mesajlar
5
Fidan ve Tatar Ankara'da Buluştu
6
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor
7
Guterres'ten Gazze Açıklaması: "Sivillerin Durumu Tahammül Edilemez"

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek