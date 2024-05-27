Cevdet Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti! İşte görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve eğitim alanlarındaki yatırımların artırılması konusu ele alındı.



Cevdet Yılmaz, kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müşterek kültürel değerlere sahip olduğumuz dost ve kardeş Tacikistan'ı, Orta Asya'daki en önemli partnerlerimizden biri olarak görüyoruz. Sayın Kabir ile görüşmemizde, Tacikistan ile ülkemiz arasındaki ticaret, turizm ve eğitim alanlarındaki yatırımların artırılarak ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması için atılacak adımları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, ayrıca Tacik heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Tacikistan KEK toplantısının ve iş forumunun ekonomik ve ticari ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını temenni etti.

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