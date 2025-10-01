Cevdet Yılmaz'tan Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Cevdet Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yönelik saldırısını 'hukuksuz ve barbar' diyerek kınadı; ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:33
Cevdet Yılmaz'tan Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Cevdet Yılmaz'tan Sumud Filosu saldırısına sert kınama

Yılmaz: İnsanlığın ortak vicdanına yapılan saldırı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını açık ve net bir dille kınadı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz değerlendirmesinde ayrıca şunları vurguladı: Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.

Bu açıklama, uluslararası sularda gerçekleşen saldırılara yönelik tepkileri ve Gazze için acil insani çağrıyı bir kez daha gündeme taşıdı.

