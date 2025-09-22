Cevdet Yılmaz: Türkiye-AB İlişkilerinde Somut Adımlar Şart

Cevdet Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu ve üye ülke büyükelçilerini kabul ederek Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımlar, gümrük birliği ve vize serbestisi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:06
Cevdet Yılmaz, AB Delegasyonu ve Büyükelçileri Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da yer aldı.

Görüşmenin Önemi

Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevrede derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede Ele Alınan Gündem Maddeleri

Görüşmede AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konuları değerlendirildi.

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması, hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır."

Yılmaz, 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

