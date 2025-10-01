Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı İçin Yeni Anayasa Gereklidir

Meclis resepsiyonunda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, ülkenin temel önceliklerinden birinin yeni bir anayasa hazırlanması olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı da hassasiyetle koruyarak, Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir." sözleriyle hedefini net biçimde ortaya koydu.

CHP'nin törene katılmaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li milletvekillerinin açılış törenine katılmamasına ilişkin soruya Yılmaz, "En azından bu tür günlerde birlik beraberlik sergilemek lazım. Bu sene olmadı. Takdir kendilerinin, bir şey diyemiyorum ama böyle olmamasını temenni ederdim. Demokrasilerde partiler farklı şeyler söyleyecek. Aksi takdirde bir tane parti olurdu. Mutlaka farklılıklar olacak. Zaman zaman polemikler de sıcak tartışmalar da olur ama sonuçta bütün partiler bu ülkenin partileri ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları." şeklinde yanıt verdi.

Yeni anayasa çalışmaları

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlığına ilişkin kurduğu komisyonun çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair soru üzerine Yılmaz, bu konuda yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade etti. "Biz partimizin görüşünü, perspektifini hazırlıyoruz ve muhalefete de bu konuda çağrı yapıyoruz. Onlar da kendi çalışmalarını yapmalılar." dedi.

Yılmaz, mevcut anayasaya yönelik eleştirilerini şu ifadelerle paylaştı: "Şu anki anayasamız 12 Eylül darbesi sonrası yapılmış. Bir defa ülkemizi bu utançtan kurtarmak lazım. Ayrıca bu süreçte anayasada bir çok değişimler yaşanmış. Dilinden tutun da maddeler arası tutarlılığa kadar iç tutarlılıkta sorunlar var."

Gelecek odaklı bir perspektifle gençlere ve geleceğe yönelik bir anayasa ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, yapay zeka teknolojilerinden dünya düzenindeki değişimlere kadar yeni dönem gereksinimlerinin göz önünde tutulması gerektiğini belirtti: "Artık dünya yeni bir dönemin eşiğinde. ... gençlere ve geleceğe odaklı bir anayasa ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi çalışmalarımızı ciddiyetle devam ettiriyoruz."

Görüş birliği çağrısı

Yılmaz muhalefete de çağrı yaparak, "Muhalefet kendi anayasa perspektifini getirsin. Bütün partiler bu hazırlıklarını ortaya koyarlarsa, Meclis çatısı altında hepsinin bir araya geldiği en yüksek mutabakatla Türkiye bu konuları rahatlıkla tartışabilir. Bu olgunluğa geldik diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasanın ülkenin uluslararası prestijini yükselteceğini vurgulayan Yılmaz, Meclis'in geniş temsil gücüne işaret ederek, "Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı da hassasiyetle koruyarak, Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir." diye konuştu.