Cevdet Yılmaz, Vietnam Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, Nguyen Duc Hai ve heyetiyle Dolmabahçe'de bir araya gelerek ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve ASEAN işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ticaret, ulaştırma, savunma sanayii alanları ile ASEAN çerçevesindeki ortak çalışmalarımızı ele aldık. Sayın Nguyen Duc Hai ve heyetine, ziyaretleri ve Türkiye-Vietnam ilişkilerini daha da ileriye taşıma yönündeki katkıları için teşekkür ediyorum."

Görüşmenin Önemi

Toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirlikleri üzerindeki ortak çalışma alanları vurgulandı. Yılmaz, Vietnam heyetine ziyaretleri ve ilişkilerin gelişimine yönelik katkıları için teşekkür etti.

