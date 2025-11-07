Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güç Payını %60’a Çıkardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürürken enerji dönüşümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

COP30'te Türkiye'nin vizyonu

Yılmaz, Belem'deki COP30 Liderler Zirvesi Enerji Dönüşümü Oturumu'nda konuşarak, "Ülkemizin bu alandaki vizyonunu paylaşmaktan memnuniyet duydum. Küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzı ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışa bağımlılığı azaltan dönüşüm

Yılmaz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemelere vurgu yaparak, "Hükümetlerimiz döneminde yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60’a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik" dedi.

Gelecek hedefleri ve uluslararası iş birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki dönemde enerji üretiminde hedeflenen adımları şöyle özetledi: "Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgâr kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

Yılmaz ayrıca, "Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptığımız yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel iş birliklerini önemsiyor, ortak sorumluluğumuzu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz" sözleriyle uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Belem'deki oturumda Türkiye'nin enerji dönüşümünü merkezine alan kalkınma yaklaşımı, yapılan yatırımlar ve izlenen stratejiler ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

