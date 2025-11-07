Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güç Payını %60’a Çıkardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30'da yenilenebilir enerjinin kurulu güç payının %60’a çıktığını ve enerji dönüşümünün kalkınma stratejisinde öncelikli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:50
Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güç Payını %60’a Çıkardık

Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güç Payını %60’a Çıkardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürürken enerji dönüşümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

COP30'te Türkiye'nin vizyonu

Yılmaz, Belem'deki COP30 Liderler Zirvesi Enerji Dönüşümü Oturumu'nda konuşarak, "Ülkemizin bu alandaki vizyonunu paylaşmaktan memnuniyet duydum. Küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzı ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışa bağımlılığı azaltan dönüşüm

Yılmaz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemelere vurgu yaparak, "Hükümetlerimiz döneminde yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60’a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik" dedi.

Gelecek hedefleri ve uluslararası iş birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki dönemde enerji üretiminde hedeflenen adımları şöyle özetledi: "Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgâr kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

Yılmaz ayrıca, "Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptığımız yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel iş birliklerini önemsiyor, ortak sorumluluğumuzu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz" sözleriyle uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Belem'deki oturumda Türkiye'nin enerji dönüşümünü merkezine alan kalkınma yaklaşımı, yapılan yatırımlar ve izlenen stratejiler ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

BELEM (İHA) - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE, YENİLENEBİLİR...

BELEM (İHA) - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE, YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KURULU GÜÇ İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 60’A ÇIKARDIK. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTAN BİR DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRDİK" DEDİ.

BELEM (İHA) - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE, YENİLENEBİLİR...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
3
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
4
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
5
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı