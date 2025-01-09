Ceviz ve Badem İthalatında Yeni Düzenleme: Tarife Kontenjanları Değişti

Tarife Kontenjanlarına Yeni Düzenleme Geldi

İran, Moldova, Özbekistan ve Şili menşeli ceviz ve badem ithalatında düzenleme yapıldı. Türkiye Ticaret Bakanlığı, bu konuya dair tebliğleri Resmi Gazete'de yayınlayarak, yeni düzenlemeleri yürürlüğe soktu.

Talep Toplama Yöntemi Uygulanacak

Yapılan düzenleme ile, İran, Özbekistan ve Şili menşeli bazı badem ve ceviz türleri ile Moldova menşeli cevizlerin ithalatında talep toplama yöntemi kullanılmaya başlandı. Bu yöntem, ürünlerin tarife kontenjanlarını etkileyerek, üretim ve tüketim performansı olan sanayiciler ile geleneksel ithalatçılara tahsis edilecek.

Kontenjan Dağıtım Başvuruları Başlıyor

2025 yılına ilişkin kontenjan dağıtım başvuruları, 15 gün içinde ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu yeni karar, badem ve ceviz sektöründeki dengeleri sağlamayı amaçlıyor.