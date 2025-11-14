Cevizlibağ'da metrobüs engelli yolcuya çarptı: 57 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti

Cevizlibağ metrobüs durağında meydana gelen kazada, yürüme engelli olan Hüseyin C. (57) tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü ve seyir halindeki metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü istikametinde bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, durakta beklerken dengesini kaybeden Hüseyin C. tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada sürücülüğünü İsmail B.nin yaptığı metrobüs, yola düşen Hüseyin C.'ye çarptı.

Müdahale ve soruşturma

Kazada metrobüste bulunan iki yolcu, Cabir D. ve Ebrar N.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hüseyin C. ile diğer iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hüseyin C. kurtarılamadı. Cabir D. ve Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntüleri

Kazaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Hüseyin C.'nin tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştüğü ve ardından metrobüsün çarpma anı saniye saniye yer aldı. Görüntüler olayın gelişimini net şekilde gösteriyor.

