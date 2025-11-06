Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk

Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı

Olayın gelişimi

İstanbul’un Cevizlibağ ilçesinde, E5 karayolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken olay yerinden ilk görüntülerde yangının etkili olduğu görüldü.

Müdahale ve trafik

Yangının çıkmasının ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle yolda trafikte yoğunluk oluştu ve araç kuyrukları meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

CEVİZLİBAĞ İLÇESİNDE E5'TE SEYİR HALİNDE OLAN İŞ MAKİNESİ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI.