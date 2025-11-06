Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk

Cevizlibağ E5'te sabah saatlerinde seyir halindeki iş makinesi bilinmeyen nedenle alev aldı; itfaiye müdahalesiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:14
Olayın gelişimi

İstanbul’un Cevizlibağ ilçesinde, E5 karayolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken olay yerinden ilk görüntülerde yangının etkili olduğu görüldü.

Müdahale ve trafik

Yangının çıkmasının ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle yolda trafikte yoğunluk oluştu ve araç kuyrukları meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

