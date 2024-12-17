ÇEVKO'dan Anadolu Ajansına Çevre Ödülü

ÇEVKO, Anadolu Ajansına Çevre Ödülü Verdi

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 13. Yeşil Nokta Basın Ödülleri'ni sahiplerine sundu. Bu yılki ödüller, çevre konularına olan katkıları dolayısıyla Anadolu Ajansı'na (AA) verildi.

Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat'ı kuran AA, çevre bilincinin artırılması yönündeki çabalarıyla dikkat çekti. ÇEVKO'nun verdiği bu ödül, Anadolu Ajansı'nın çevre gazeteciliğine olan katkısını ve toplumu bilinçlendirmedeki rolünü tescillemiş oldu.

Özellikle son yıllarda artan çevre sorunlarına dikkat çeken Anadolu Ajansı, bu ödülle birlikte, yayınladığı çevre haberleri ile daha geniş kitlelere ulaşmanın yanı sıra sürdürülebilir gelecek için de önemli bir adım atmış oldu.

ÇEVKO'nun Yeşil Nokta Basın Ödülleri, medya mensuplarının çevre konularındaki duyarlılıklarını ve haber yapmadaki başarılarını ödüllendirmeyi amaçlıyor. Böylece, çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) düzenlediği törende Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nin 7'ncisi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nin 13'üncüsü, sahiplerini buldu. "Haber Ajansı" dalında, Türkiye'de ilk kez Çevre Haberleri Müdürlüğünü kurarak çevre sorunlarına dikkati çeken AA, ödüle layık görüldü. Ödül, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer (solda) tarafından AA Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Ozan Bakır'a (sağda) takdim edildi.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) düzenlediği törende Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nin 7'ncisi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nin 13'üncüsü, sahiplerini buldu. "Haber Ajansı" dalında, Türkiye'de ilk kez Çevre Haberleri Müdürlüğünü kurarak çevre sorunlarına dikkati çeken AA, ödüle layık görüldü. Ödül, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer (solda) tarafından AA Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Ozan Bakır'a (sağda) takdim edildi.