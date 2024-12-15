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Çevre Bakanlığı 2025 İçin 1331 Personel Alacak

2025 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1331 yeni personel istihdam edecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:24
Çevre Bakanlığı 2025 İçin 1331 Personel Alacak

Çevre Bakanlığı'ndan Büyük İstihdam!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde 1331 personel alacaklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personelin, hem merkez hem de taşra teşkilatına alınacağı belirtildi.

Alımda Dağılım ve Pozisyonlar

İstihdam edilecek personelin 500'ü, çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı gibi kadrolarda, 20'si ise İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcısı olarak görev alacak.

Özellikle, farklı unvanlarda 200 engelli memur alımı da yapılacak. Sözleşmeli personel kapsamında ise 99 mühendis, 383 idari çalışan ve 45 destek personeli istihdam edilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde ise 84 sözleşmeli personel alınacak.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Alımların KPSS puanına göre yapılacağı ve sözleşmeli personelin en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacağı belirtildi.

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