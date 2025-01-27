Çevre Bakanlığı, Grand Kartal Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu

Çevre Bakanlığı Ekibi Otelde İnceleme Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen üzücü Grand Kartal Otel yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

Olayda yaşamını yitiren 78 kişinin anısı geri planda kalmazken, otel yangınındaki soruşturma devam ediyor. Yangının ardından, kayak merkezi bölgesinde etkinliklerini sürdüren bakanlık personelinden oluşan 5 kişilik inceleme ekibi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından otelin içerisine girdi.

İncelemeler Yaklaşık 1,5 Saat Sürdü

Ekip, yangın mahallinde yaptığı detaylı incelemelerini tamamladıktan sonra yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından bölgede ayrıldı. Olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.