DOLAR
35,72 -0,13%
EURO
37,59 -0,29%
ALTIN
3.181,69 -0,03%
BITCOIN
3.535.060,1 5,73%

Çevre Bakanlığı, Grand Kartal Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu

Çevre Bakanlığı ekibi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında incelemelerde bulundu. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:52
Çevre Bakanlığı, Grand Kartal Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu

Çevre Bakanlığı Ekibi Otelde İnceleme Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen üzücü Grand Kartal Otel yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

Olayda yaşamını yitiren 78 kişinin anısı geri planda kalmazken, otel yangınındaki soruşturma devam ediyor. Yangının ardından, kayak merkezi bölgesinde etkinliklerini sürdüren bakanlık personelinden oluşan 5 kişilik inceleme ekibi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından otelin içerisine girdi.

İncelemeler Yaklaşık 1,5 Saat Sürdü

Ekip, yangın mahallinde yaptığı detaylı incelemelerini tamamladıktan sonra yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından bölgede ayrıldı. Olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
2
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!