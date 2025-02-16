Çevre Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Bitki Rehberi Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini incelemek ve kayıt altına almak amacıyla 81 ilin bitki rehberini hazırlıyor.

Bakan Murat Kurum, doğanın korunması ve geleceği için önemli bir adım atan projeye ilişkin olarak, "Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız" ifadelerini kullandı. Proje çerçevesinde, doğal bitki rehberi'nin oluşturulması hedefleniyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi", Türkiye’nin yeşil alanlarını daha sürdürülebilir hale getirmek adına önemli bir girişim. Şehirlerde, iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin kullanımını teşvik etmek amaçlanıyor.

Projeye göre, ilk etapta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin bitki rehberi oluşturulacak ve bu yıl içinde 5 coğrafi bölgenin daha tamamlanması planlanıyor.

Bakanlık, rehberi öncelikle belediyelerin kullanımına sunarak, Türkiye'nin doğal bitki örtüsüne uygun yeşillendirilmesi için çalışma yapacak. Türkiye, 12 bin üzerindeki bitki taksonu ile 3 binden fazla endemik bitki türüne sahip.