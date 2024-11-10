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Çevre Bakanlığı, 'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla İlgili Soruları Cevapladı

Çevre Bakanlığı, İstanbul'daki 'Yarısı Bizden' kampanyası hakkında önemli detayları ve sık sorulan soruları yanıtladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:13
Çevre Bakanlığı, 'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla İlgili Soruları Cevapladı

Çevre Bakanlığı, 'Yarısı Bizden' Kampanyasını Aydınlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kampanyanın Kapsamı ve Başvuru Süreci

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kampanyanın İstanbul’un 39 ilçesini kapsadığı ve Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildiği belirtildi. 26 Nisan-2 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru toplandığı vurgulandı.

Kampanyanın yeni döneminin 9 Ağustos 2024’te başladığı ve Bakan Murat Kurum’un başvuruların süreceğini ifade ettiği kaydedildi.

Mali Destekler ve Hibe Şartları

Yarısı Bizden kampanyasında şimdiye kadar 2,4 milyar liralık destekle 213 yapıda 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldığı aktarıldı. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer konutlar için ise 1 milyon 400 bin lira kredi verilmektedir.

İnşaatların TOKİ veya Emlak Konut tarafından üstlenildiği ve hibe tutarının bina maliyetinden düşüldüğü, arta kalan borcun uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirileceği bilgisi verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımda, kampanya hakkında sıkça sorulan bazı sorular yanıtlandı. İşte o sorulardan bazıları:

  • Kimler faydalanabilir? İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapı sahiplerinin tamamı.
  • Proje ön şartları nelerdir? Yeni yapı eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
  • Evimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırarak risk durumu tespit edilir.
  • Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır? e-Devlet başvurusu gerekli değildir; ilçe belediyesine başvurulmalıdır.
  • Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar? Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar ve başlandığı ilk yıl faiz uygulanmaz.

Sonuç olarak, 'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbul'da riskli yapıların güvenli hale getirilmesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. İlgili tüm bilgiler ve detaylar için Bakanlığın resmi duyurularını takip etmek öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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