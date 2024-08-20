Çevre Dostu Gemilere 6 Milyon Dolar Teşvik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz taşımacılığını desteklemek için 5 bin 499 grostonluk Kapıdağ ve 5 bin 401 grostonluk Ayşenaz isimli gemilere toplam 6 milyon dolar teşvik sağlandığını duyurdu. Uraloğlu, "Hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilecek yeni petrol tankerleri, çevre dostu özelliklere sahip olacaklarını açıkladı.

Denizcilik Sektöründe Yenilikçi Adımlar

Uraloğlu, deniz ticaret filosunun yenilenmesinin, deniz ulaşımının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. 2023 yılında dünya genelinde taşınan 14,3 milyar ton yükün büyük bir kısmının deniz yoluyla taşındığını belirtti.

Filonun Gençleştirilmesi ve Yeşil Enerji

Bakanlık, yaşlı gemilerin yerini alacak yeni çevre dostu gemilerin inşası için önemli bir düzenleme gerçekleştirmiştir. Teşvik kapsamında ilk iki geminin dönüşümü için gerekli adımlar atılmıştır. Hicri Ercili Denizcilik AŞ tarafından yapılan başvuru doğrultusunda, Kapıdağ gemisine 3,2 milyon dolar, Ayşenaz gemisine ise 2,8 milyon dolar teşvik sağlandı.

Gelecek Vizyonu ve Emisyon Salınımı Kontrolü

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe daha yüksek sıralarda yer almayı hedeflediğini de belirtti. Sadece gemileri değil, liman tesislerini de kapsayan "Yeşil Liman" uygulamalarının güncelleneceğini açıkladı.

Deniz taşımacılığının düşük maliyet ve verimlilik avantajı ile sürdürülebilir ekonomik gelişime katkıda bulunacağını ifade eden Uraloğlu, bu teşviklerin denizciliği küresel ticaretin en stratejik sektörü haline getireceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.