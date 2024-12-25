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Çevre Farkındalığı Eğitimleri Başladı: 250 Bin Öğrenci Hedefleniyor

Çevre Bakanı Kurum, çevre farkındalığı eğitimlerinin 81 ilde başlayacağını duyurdu. Hedef, 250 bin öğrenciye ulaşmak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:16
Çevre Farkındalığı Eğitimleri Başladı: 250 Bin Öğrenci Hedefleniyor

Çevre Farkındalığı Eğitimleri Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan önemli bir projenin startını verdi. "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" sloganıyla başlatılan eğitimler, 81 ilde gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin İlk Durağı Edirne

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu duyurdu. Hedeflerinin 250 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu vurgulayan Kurum, bu eğitimlerin çevre duyarlılığını artıracağını belirtti.

Bu seferberlik ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimlerin içeriği, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam temalarını kapsamaktadır.

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