Çevre Tırı Gençlerle Buluştu: Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Farkındalık Etkinliği

Gençlere Çevre Farkındalığı Kazandırma Amacı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı, gençlerin çevre farkındalığını artırmak için düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) önemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Çevre Tırı'nın Dördüncü Durağı: BUÜ

“Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız” sloganıyla yola çıkan Çevre Tırı, eğitim odaklı ve eğlendirici içerikleri ile üniversite öğrencilerinin büyük ilgisini çekti. Tır, daha önce Bolu Abant İzzet Baysal, Sakarya ve Bursa Teknik üniversiteleri ile görüştükten sonra BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluştu.

Çevre Temaları ve Eğlenceli Aktiviteler

Etkinlikte, sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi gibi çevre koruma temaları üzerinde duruldu. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, öğrencilerin Çevre Tırı'na olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Pirinççi, gençlerin çevre bilincine sahip olmalarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Sıfır atık, depozito yönetim sistemi gibi çevreci uygulamaları yerinde deneyimlemenin önemine dikkat çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Çevre ve Gelecek Üzerine Önemli Vurgular

Pirinççi, insanların neden olduğu çevre tahribatlarına da değinerek, dünyanın nüfusunun artmasına bağlı olarak çevre sorunlarıyla karşı karşıya kaldığımızı belirtti. Ayrıca, “Son yıllarda Türkiye'de yaşanan sel felaketleri gibi krizlerin önlenmesi için gerekli önlemleri alıyoruz ve gençlerdeki bu duyarlılık oldukça önemli,” dedi.

Çevre Tırı, etkinliklerin ardından sırasıyla Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'in de aralarında olduğu başka illerde gençlerle buluşmaya devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) devam ediyor. "Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın dördüncü durağı BUÜ oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) devam ediyor. "Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın dördüncü durağı BUÜ oldu.