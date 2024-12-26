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Çevre Tırı Kırşehir'de Gençlerle Buluştu: Farkındalık İçin Yeşil Kampüs Festivali

Kırşehir'de düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Çevre Tırı ile çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:59
Çevre Tırı Kırşehir'de Gençlerle Buluştu: Farkındalık İçin Yeşil Kampüs Festivali

Kırşehir'de Gençler için Çevre Bilinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" ile öğrencilerle bir araya geldi.

Çevre Tırı'nın Temaları

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganı ile yola çıkan Çevre Tırı, özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozit sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi gibi konularda öğretici ve eğlendirici içerikler sundu. Tır, KAEÜ Yemekhane Bölgesi'ndeki park alanında öğrencilerle buluştu.

Rektör'den Teşekkür

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye Çevre Ajansı'na teşekkür ederek, "Bu organizasyon, öğrencilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Üniversitemiz, çevre konularına önem veriyor ve bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik koordinatörlüğümüzü kurduk. Çevre farkındalığını artırmak ve daha yaşanabilir bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Eğlenceli ve Öğretici Etkinlikler

Festival kapsamında, çevre dostu geri dönüşümler, depozito sistemi, VR gözlükle doğa turu ve cam işleme sanatı gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, tüm bu aktivitelerle çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını bir arada deneyimledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam ediyor. Etkinlik kapsamında çevre dostu geri dönüşümler, depozito sistemi, VR gözlükle doğa turu, cam işleme sanatı gösterisi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını içeren eğlendirici ve öğretici içerikler sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam ediyor. Etkinlik kapsamında çevre dostu geri dönüşümler, depozito sistemi, VR gözlükle doğa turu, cam işleme sanatı gösterisi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarını içeren eğlendirici ve öğretici içerikler sergilendi.

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