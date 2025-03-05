Çevre Tırı Muğla'da Gençlerle Buluştu

Çevre Tırı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:28
Çevre Tırı Muğla'da Gençlerle Buluştu

Çevre Tırı Muğla'da Gençlerle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) devam ediyor.

Çevre İçin Yollardayız

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı", duraklarından biri olarak MSKÜ’yü seçti. Tır, özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi gibi çevresel sürdürülebilirlik temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içeriklerle öğrencilerle buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan stantlarda; geri dönüşüm cam atölyesinde usta tarafından atık camlardan yapılan hediyelik eşyalar, öğrencilerin isteklerine göre düzenlenerek ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca sanal gerçeklik deneyimi, hediye çarkı ve değiş tokuş standı da etkinlikte dikkat çekti.

Rektör Kaçar'dan Önemli Mesajlar

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımın yoğunluğuna vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle yer almaları ufuklarının açılmasında önemli bir paya sahip. Her bir deneyimi, deneyim koleksiyonumuzu zenginleştiren bir iş olarak görmek lazım. Çevre farkındalığını ve bilincini herkese aşılamak gerekli." şeklinde konuştu.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler, eğitici atölye çalışmaları, canlı performanslar ve yarışmalarla eğlenceli anlar yaşadı.

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