Çevreci Komşu Kart Muratpaşa'da 9 Yılda 12 milyon 665 bin 89 TL Kazandırdı

Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart projesi 9 yılda ilçe sakinlerine toplam 12 milyon 665 bin 89 TL kazandırdı; Ekim'de Yüksekalan Mahallesi liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:04
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart, 9’uncu yılını doldurdu. Proje kapsamında Ekim ayında en fazla geri dönüşüme katkı sağlayan mahalle, iki aydır liderliğini sürdüren Yüksekalan Mahallesi oldu.

Ekim ayında Muratpaşa genelinde cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 86 bin 958 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. İlçe sakinleri, biriktirdikleri atıkların karşılığında 107 bin 337 lira gelir elde etti.

2016 yılında pilot uygulama olarak başlatılan proje, kısa sürede tüm Muratpaşa'ya yayıldı. Nisan 2016’da iki mahallede başlayan uygulama sonrası toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 337 bin 485 kilogram'a ulaşırken; projenin ilçe sakinlerine sağladığı toplam kazanç 12 milyon 665 bin 89 lira olarak kaydedildi.

Mahalle Sıralaması

Ekim ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle 11 bin 396 kilogram atıkla Yüksekalan Mahallesi oldu. Yüksekalan’ı, 8 bin 561 kilogram ile Konuksever Mahallesi takip etti. Üçüncü sırada ise 4 bin 941 kilogram atıkla Yeşilbahçe Mahallesi yer aldı.

Nasıl çalışıyor

Proje kapsamında kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların bedeli, ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına yatırılıyor.

Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor; biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Proje, ev ekonomisine ek kaynak sağlarken kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer oluşturmaya devam ediyor.

