Çevreye Duyarlılığı Artırmayı Hedefliyoruz

AA Genel Müdürü Karagöz'den Çevreye Duyarlı Mesajlar

NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz,

'Yeşil Hattımız: Çevre' Sergisi Hakkında

Serginin amacının, çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak olduğunu vurgulayan Karagöz, "Burada amacımız, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamak"

şeklinde konuştu.

Medyanın Rolü

Karagöz, çevreyi koruma misyonunun medya aracılığıyla gerçekleştirilmesinin önemine de dikkat çekti: "Çevreyi medya olarak korumak, bizim haber içeriklerimizle mümkün"

ifadelerini kullandı. Bu çabalar, toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan, "Yeşil Hattımız: Çevre" adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran ekibinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan, "Yeşil Hattımız: Çevre" adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran ekibinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan, "Yeşil Hattımız: Çevre" adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran ekibinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan, "Yeşil Hattımız: Çevre" adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran ekibinin sorularını yanıtladı.