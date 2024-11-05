Çevrim İçi Erişim OSB'lere İlgiyi Artırdı

Çevrim İçi Sistemin Etkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği'ndeki güncellemelerin sanayiciler arasında olumlu bir etki yarattığını açıkladı. Kacır, yaptığı açıklamada, "Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir" şeklinde konuştu.

Yatırım Alanlarına Erişim

OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş alanların her ayın ilk pazartesi günü çevrim içi olarak sanayicilere açıldığını vurgulayan Kacır, bu süreçteki gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Bu hafta, gerçekleştirdiğimiz ikinci ilanla 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1184 parsel tahsis başvurusuna, kuruluş aşamasındaki 10 OSB'de ise 8 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurusuna açtık. Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak."

Duyurular

Yönetmelik kapsamındaki yatırımlara uygun yeni sanayi alanları ve altyapısı tamamlanmış parseller, her ay düzenli olarak duyurulmaktadır. Tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri de her ay çevrim içi olarak erişime açılacaktır.

OSB'lerde arsa tahsis ve ön tahsis duyurularına, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.