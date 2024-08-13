Ceyhan'da Park Halindeki Araç Yangını

Ceyhan'da Yangın Paniği

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesi'nde park halinde bulunan hafif ticari bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.

Hızla Müdahele Edildi

Yangın nedeniyle büyük paniğin yaşandığı olayda, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine迅速 müdahale ederek alevleri kısa bir süre içinde kontrol altına aldı. Ancak yangının etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yangın sonrası, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli araştırmalar başlatıldı.