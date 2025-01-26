Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Adana'da Balık Ölümleri İnceleniyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri'nin Gözler Mahallesi'nde balık ölümleri yaşandığı bildirildi.

Bu durum üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hemen harekete geçerek bölgedeki durumu incelemek için çalışmalar başlattı.

İlk Çalışmalar Başladı

Nehrin bu kısmında meydana gelen balık ölümlerinin nedenini belirlemek amacıyla, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Elde edilen su örnekleri, detaylı analiz için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemelerin sonuçları, balık ölümlerinin nedenine dair bilgi verecektir.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.