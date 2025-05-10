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Ceylan Ertem, 4. FoodFest Antalya'da Enerjik Bir Konser Verdi

Ceylan Ertem, 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nde sahne alarak Antalya'da unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 00:34
Ceylan Ertem, 4. FoodFest Antalya'da Enerjik Bir Konser Verdi

4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin İlk Günü

Antalya'da gerçekleştirilen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk günü, sanatçı Ceylan Ertem'in etkileyici performansıyla renklendi. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendi.

Yoğun İlgi ve Coşku

Şehrin sakinleri, Ceylan Ertem'in sahne aldığı konsere büyük ilgi gösterdi. Festivale katılanlar, birbirinden sevilen parçalara eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Ceylan Ertem’in Mutlu Anları

Konser sırasında bir konuşma yapan Ertem, bu özel etkinlikte sahne almaktan duyduğu mutluluğu vurguladı. Sanatçının performansı, katılımcılardan alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Ödül Töreni

Etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Ceylan Ertem’e teşekkürlerini sunarak çiçek ve plaket takdim etti. Bu unutulmaz anlar, festivale katılanlar tarafından uzun süre konuşuldu.

4. FoodFest, gastronomi tutkunlarını bir araya getirirken, sahne şovları ile de eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı...

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı...

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

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