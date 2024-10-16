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Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:31
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ceylanpınar'daki Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kaza, motorsiklet ve otomobilin şiddetli çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Emin Balu yönetimindeki 63 AAU 612 plakalı motosiklet, M.A. tarafından kullanılan 35 HCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Sonuçlar ve Müdahale

Motosiklet sürücüsü Balu, kaza yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan A.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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